Scontro fra tir in A1, un ferito

Tanta paura ieri mattina in autostrada, sulla A1 al km 144 in direzione Sud, nel tratto reggiano all’altezza di Gavassa, per un tamponamento tra due tir. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8,15. Il camionista del mezzo finito fuori strada è rimasto ferito e portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova in codice ’giallo’ (media gravità), illeso invece l’altro conducente. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118 (due ambulanze e un’automedica) anche i vigili del fuoco del comando di via della Canalina di Reggio e la polizia stradale che sta cercando di ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità.