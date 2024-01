Scontro frontale in galleria

Scontro frontale tra due auto nella galleria di Croce a Castelnovo Monti, feriti non gravi i due conducenti, unici presenti sui vecoli. Sono stati portati in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per accertamenti. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha vist coinvolte due auto che viaggiavano in direzione opposta. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnovo unitamente ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e alla Polizia di Stato per coordinare il traffico, rallentato e deviato sulla vecchia statale 63. Sono prontamente intervenuti anche i mezzi di soccorso: automedica e ambulanza della Croce Verde di Castelnovo Monti che, dopo un primo intervento sul posto ai due conducenti hanno provveduto a trasportarli all’ospedale Sant’Anna per controlli e interventi del caso.

s.b.