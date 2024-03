Scontro tra camion, traffico in tilt

Un uomo è rimasto ferito nel violento scontro tra un bilico ed un’autocisterna per il trasporto di carburante ieri attorno alle 14,45 sulla rampa del cavalca-ferrovia tra Sant’Ilario e Taneto, a poche centinaia di metri dal circolo Fuori Orario. La polizia locale ha chiuso tutte le strade di accesso alla zona, dalla via Emilia all’asse Val d’Enza, sia per consentire le operazioni di soccorso sia perché inizialmente si pensava che la cisterna potesse essere piena di Gpl. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo mezzo, dipendente di Agn Energia, rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco, accorsi dal vicino distaccamento, a liberarlo ed affidarlo alle cure dei sanitari; stabilizzate le sue condizioni, è stato trasportato al Policlinico di Parma in eliambulanza. Pressoché illeso il guidatore del Tir. Difficoltà per il traffico fino a metà pomeriggio.

f. c.