Scontro tra tre auto: donna grave

Due persone ferite, tre auto coinvolte e traffico in tilt per oltre un’ora, ieri sera sulla strada provinciale 30 in località Ponte Vettigano di Campagnola, all’altezza della zona industriale Santa Giulia, dove verso le 19,30 si è verificato un incidente che ha mobilitato in forze i soccorsi. Ad avere la peggio una donna di 52 anni, residente in paese, non molto distante dal luogo dello schianto, alla guida di una Opel. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura reggiana, si è verificato uno scontro violento tra l’Opel e una Bmw con a bordo un giovane di origine straniera, di 23 anni.

Inizialmente la donna risultava bloccata nell’abitacolo della vettura, tanto che sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco da Guastalla e pure dal distaccamento di Carpi.

Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa di Novellara insieme al personale dell’automedica. Dopo lo scontro, l’Opel si è fermata a ridosso del ciglio della carreggiata, a diverse decine di metri dall’altra vettura. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Lancia Y, con un urto nella parte anteriore e con il conducente rimasto fisicamente illeso.

Per la conducente della Opel e della Bmw si sono resi necessari i soccorsi sanitari. Poi, dopo le prime valutazioni cliniche, in ambulanza sono stati portati entrambi al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per completare gli accertamenti e le medicazioni. Le condizioni della donna, anche per la dinamica dello scontro, sono state giudicate serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. Più lievi i traumi riportati dal giovane che era alla guida della Bmw. Diverse anche le pattuglie della polizia locale intervenute per effettuare i rilievi di legge e per deviare il traffico su percorsi alternativi.

Antonio Lecci