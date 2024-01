Scooter a fuoco dopo la caduta

Ha perso il controllo dello scooter, che è finito contro una recinzione in metallo. E subito dopo si è manifestato un principio di incendio, per fortuna subito domato grazie all’intervento di un passante, che nel suo furgoncino aveva un estintore in dotazione. E’ accaduto l’altro pomeriggio in via Parma, alle porte di Poviglio. A bordo dello scooter c’era un operaio trentenne che tornava dal lavoro, diretto a San Sisto. L’asfalto viscido avrebbe favorito la perdita di controllo. Poi l’incendio partito dal motore, forse per una perdita di carburante. Il tempestivo intervento con l’estintore ha evitato il peggio. Il conducente dello scooter ha riportato delle contusioni lievi.