Scoperto a rubare al supermercato. Denunciato un 55enne straniero

È entrato al supermercato Sigma di Brescello, come un normale cliente. Ma quando è uscito, lo ha fatto nascondendo alcuni generi alimentari nel suo zaino, senza pagare la merce alla cassa. Un’azione che non è sfuggita a una delle dipendenti del market, la quale ha subito segnalato i fatti alla centrale operativa del 112. Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati i carabinieri della vicina caserma, individuando lo straniero ancora nei pressi del supermercato. Si tratta di un uomo di 55 anni, residente a Prato, in Toscana, denunciato alla magistratura per tentato furto. Ha ammesso di aver rubato al Sigma, quando si è visto scoperto dai carabinieri, con il rinvenimento del bottino nello zaino che aveva con sé. La merce è stata recuperata e restituita ai responsabili del supermercato, al momento della formale denuncia sporta in caserma. Un simile episodio era avvenuto domenica mattina al Famila a Gualtieri, ma con una reazione violenta nel supermercato da parte di un georgiano di 39 anni. L’uomo, alla fine, era stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.