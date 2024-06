Scoperto con la droga, va a prenderne altra

Recupera altra droga dopo la perquisizione nella sua casa nel comune di Scandiano: un 66enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini dei carabinieri di Scandiano su una possibile illecita attività di droga compiuta nel comune hanno permesso di acquisire importanti elementi di presunta responsabilità nei confronti del 66enne. Giovedì mattina i militari dell’Arma, con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale di Castelnovo Monti, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo: hanno trovato sul tavolo della sala da pranzo una dose di eroina di oltre due grammi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico con tracce di stupefacente. I carabinieri hanno lasciato la casa del 66enne invitandolo a recarsi in caserma. Hanno però deciso di pedinare il 66enne sospettando che potesse detenere o reperire altra droga. Hanno così scoperto che l’uomo ha raggiunto la zona di Fogliano per recuperare altra droga, che era stata nascosta vicino a un albero.

È stato fermato e trovato in possesso di ulteriori tre dosi termosaldate del peso di circa due grammi di cocaina. È stato arrestato. Ieri in tribunale a Reggio il giudice Michela Caputo ha convalidato l’arresto e confermato la richiesta del pm della misura cautelare disponendo l’obbligo di dimora nel comune di Scandiano e di firma due giorni alla settimana presso il comando dei carabinieri. Il 66enne è difeso dall’avocato Alessandro Verona: "Ho chiesto il termine di difesa – dice il legale – per esaminare gli atti e valutare le decisioni del caso. La prossima udienza è fissata per il 20 giugno".

Matteo Barca