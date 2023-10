Scoppia la Cccp-mania: un box, le memorabilia, la mostra

Quarant’anni fa nascevano i "Cccp-Fedeli alla Linea", un gruppo musicale reggiano destinato a fare epoca nel mondo della canzone "impegnata" con album come "Ortodossia II" con il brano "Mi ami?", considerato una "canzone simbolo" della band, "Compagni, cittadini, fratelli, partigiani", "Socialismo e barbarie", "Epica, etica, etnica, pathos" e altri ancora.

Diverse le iniziative previste per questo particolare anniversario. Il 13 ottobre è prevista l’uscita di un box numerato in versione limitata con un doppio vinile, cd, libretto di venti pagine, spillette da collezioni, cartoline e immagini inedite e stampe dei nuovi ritratti scattati da Guido Harari. E poi la ristampa degli album in studio in una versione rivisitata. Mentre ai Chiostri di San Pietro, a Reggio, dal 12 ottobre prossimo fino all’11 febbraio ’24 la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune organizzano una mostra che ripercorre proprio i 40 anni di attività della band composta da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur. Un modo per riaprire un archivio composto da immagini, canzoni, testi, abiti, scenografie ed esperienze per far rivivere i momenti che hanno segnato l’esistenza dei "Cccp-Fedeli alla Linea". Per la mostra, dal titolo "Felicitazioni", sono disponibili gli early bird (biglietto open 10 euro + d.p.) su https:ticket.midaticket.itpalazzomagnaniEvents.

Inoltre, sabato 21 ottobre e domenica 22 i "Cccp-Fedeli alla Linea" saranno al teatro Valli di Reggio per il "Gran Gala Punkettone di parole e immagini", nell’ambito del Festival Aperto. Serate da tutto esaurito per raccontarsi al pubblico con Daria Bignardi e Andrea Scanzi, regia di Fabio Cherstich.

a.le.