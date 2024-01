Scuola, esito positivo per le prove di carico

Risultati positivi delle prove di carico svolte ieri sulle pensiline che sovrastano la scuola primaria e la mensa nel quartiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti, prove ritenute necessarie a seguito del crollo della pensilina nel cantiere della scuola dell’infanzia e ampliamento della scuola primaria. La caduta del pesante materiale avrebbe potuto causare una tragedia, ma fortunatamente il grave episodio è avvenuto il giorno di Natale alle 6 del mattino quando il cantiere era fermo e nella zona non c’era nessuno. Chiede chiarimenti sull’accaduto, il gruppo di opposizione ‘Castelnovo Libera’, capogruppo Alessandro Raniero Davoli, consiglieri Paolo Pigoni e Luca Maioli, facendo riferimento ad alcuni inconvenienti verificatisi al cantiere Peep-Pieve tra cui il movimento franoso, per arrestare il quale ci sono voluti 36 pali di cemento armato. L’amministrazione comunale di Castelnovo ha richiesto e ottenuto subito un intervento di verifica, a titolo puramente precauzionale, con accertamenti tecnici e prove sulle analoghe pensiline realizzate nella primaria e nella struttura che ospita la mensa, approfittando di questo periodo di vacanze natalizie. Le prove sono state richieste per avere l’assoluta certezza che quanto già regolarmente eseguito e collaudato avesse ancora le stesse caratteristiche di massima sicurezza, non certo per l’evidenza di comportamenti anomali nella struttura scolastica realizzata e già in piena funzione. Nelle giornate del 2 e 3 gennaio sulla scuola elementare, alla presenza del Rup, dell’Impresa, del collaudatore dell’edificio in costruzione e del collaudatore della scuola primaria, del progettista strutturale e laboratorio tecnico specializzato in test e prove su costruzioni in cemento armato, sono state svolte prove di resistenza a sfilamento delle barre a sostegno delle mensole a sbalzo dell’edificio adibito a refettorio. Le prove hanno dato esito positivo e non si sono avuti segnali di perdita di aderenza delle barre. Poi si è proceduto al caricamento della mensola centrale con il carico massimo da progetto, concentrato tutto sulla mensola centrale. Alla prova di caricamento della mensola centrale è stato riscontrato un ottimo comportamento, facendo rilevare una inflessione in punta pari a circa 1.2 mm, di gran lunga inferiore alla freccia teorica valutata in circa 5.1 mm. Dopo la rimozione del carico la mensola è tornata regolarmente in posizione originaria. Analoghe prove sono state eseguite sulle mensole della primaria riportando i medesimi risultati. Tutte le prove eseguite, conclude la nota dell’amministrazione, hanno confermato la correttezza del comportamento delle mensole realizzate in copertura nella scuola primaria e nella mensa già precedentemente collaudate. Quindi nulla osta alla regolare frequentazione della scuola dall’8 gennaio. Per quanto riguarda il cedimento sulla struttura in costruzione in area di cantiere, proseguono gli accertamenti per capirne la causa.

Settimo Baisi