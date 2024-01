Se salta Pafundi, i granata puntano su Loizou

di Giuseppe Marotta

Sul taccuino del direttore sportivo Roberto Goretti, nel reparto "fantasia", c’è anche il nome di Loizos Loizou. Si tratta di un esterno destro d’attacco (che può giocare anche a sinistra o come trequartista) di nazionalità cipriota che milita proprio a Cipro, nell’Omonia Nicosia. Ha 20 anni (è nato a Cipro il 18 luglio del 2003), e il piede preferito è il mancino: ama, quindi, partire da destra per accentrarsi sul piede forte e fare la giocata offensiva. La Reggiana vorrebbe prenderlo in prestito, proponendo anche il diritto di riscatto (che si aggirerebbe attorno a qualcosa in più di un milione di euro). È uno dei nomi seguiti nel caso non dovesse arrivare Simone Pafundi: i tempi per il talentino del 2006 dell’Udinese si stanno allungando, e la Reggiana sta seguendo altri profili nella stessa posizione. A proposito di Pafundi: oggi, alle 14.30, giocherà un’amichevole con la nazionale azzurra Under 19 contro i pari età della Spagna. Gara che si disputerà a Coverciano, e sarà possibile vederla in streaming sul sito della Figc.

Tornando a Loizou (che nell’attuale stagione con l’Omonia ha totalizzato 22 presenze, 6 gol e 3 assist, con un’ammonizione): su di lui ci sono anche gli occhi di altri due club; il Palermo in B, che sicuramente ha una disponibilità economica superiore, e il Plymouth, che milita nella Serie B inglese. Loizou in carriera, a livello di club, ha vestito solo i colori dell’Omonia Nicosia, casacca indossata 151 volte (21 gol e 15 assist). In bacheca già un campionato (2021), due Coppe di Cipro (2022 e 2023) e una Supercoppa cipriota (2022). Prestigiose nel 2022 le presenze contro il Manchester United sia all’andata che al ritorno nel girone di Europa League, così come le 27 presenze con la nazionale di Cipro: c’è anche un gol segnato (contro la Repubblica Ceca nel 2020). Nello scacchiere di Nesta giocherebbe dietro la punta in coppia con Girma.

Nel mentre Eric Lanini ha salutato i compagni e i tifosi: l’attaccante giocherà nel Benevento (manca l’annuncio ufficiale), e ha postato su Instagram un video con tutti i 28 gol segnati nelle due stagioni e mezzo con la Reggiana. Ha scritto. "Le nostre 28 gioie di questi due anni e mezzo", con pallone e bandiera granata a fianco. Nei commenti non sono mancati i messaggi di affetto e di ringraziamento, sia dei tifosi che di alcuni volti granata. Il vice presidente Giuseppe Fico ha scritto. "Oltre ad essere un gran giocatore sei una gran bella persona: ti voglio bene". Tanti cuori, tutti ricambiati, sia ai commenti degli ormai ex compagni (Kabashi e Bianco per citarne due), sia a chi gli scrive "Benvenuto a Benevento, portaci in B".

Per Samuele Angori, terzino sinistro del 2003 di proprietà dell’Empoli e che era in prestito al Pontedera, c’è ancora da attendere per capire se la Lega concederà la deroga o meno. Capitolo uscite: il Cosenza, dopo essersi interessato a Domen Crnigoj, sta seguendo anche Jacopo Da Riva (in prestito dall’Atalanta). Stefano Pettinari è nel mirino di Ascoli e Cremonese, ma ancora non ci sono accelerate. In vista della partita contro il Como (sabato al Città del Tricolore alle ore 14), sono stati venduti per ora 629 tagliandi, di cui 462 nel settore ospiti.