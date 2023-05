Sei artisti espongono da Schiatti Class

Oggi, partire dalle 18, nella sede Schiatti Class di via Amilcare Cipriani sei tra i massimi artisti reggiani saranno protagonisti dell’iniziativa ’Cars & Art for charity’. Davide Benati, Alessandra Binini, Alfonso Borghi, Carlo Ferrari, Omar Galliani e Iler Melioli sono i sei pittori protagonisti che con le loro opere costruiscono un dialogo con il concetto di design ’modern luxury’ di Jaguar e Land Rover.

Ma non sarà soltanto possibile ammirare quella che, di fatto, sarà una mostra di alto livello all’interno dello showroom: si potranno fare offerte per aggiudicarsi una delle opere e sostenere in questo modo la Croce Verde di Reggio. Ciascun artista ha messo a disposizione due dipinti.

L’evento è accessibile su prenotazione: è sufficiente registrarsi al link https:www.schiatticlass.itevento-cars-art-giovedi-25-maggio-2023.