Sequestrati 1.200 capi ’Nasa’

Ha coinvolto anche Correggio l’indagine della Guardia di finanza di Verbania, che ha portato al sequestro di oltre ventimila capi d’abbigliamento nel nord Italia. Abiti con il marchio ’Nasa’, realizzati senza autorizzazione. Denunciati i titolari di un’azienda con sede della provincia di Barletta-Andria-Trani. In un negozio di Correggio sono stati sequestrati 1.200 capi. Ma per il titolare del negozio reggiano non è scattato alcun provvedimento, essendo emersa la sua estraneità all’illecito, avendo acquistato la merce senza sapere della mancata autorizzazione della Nasa.