Serra professionale di droga a casa. Il 35enne è finito in manette

Coltivava marijuana in una serra nel giardino di casa. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e arrestato. A finire in manette Tommaso Rovida, 35 anni, accusato di produzione e detenzione illecita di droga. Martedì mattina il blitz dei militari nella sua abitazione di Quattro Castella, dopo diverse segnalazioni di cittadini. Sono state sequestrate 63 piante di marijuana alte 180 centimetri con infiorescenze, oltre a 170 grammi di semi, 100 grammi di polline e diverso materiale per l’ottimizzazione biologica. Una serra professionale, con irrigazione, lampade di essiccazione, neon e rilevatori di temperatura interna ed esterna. In cucina è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. L’uomo aveva allestito una rete alta due metri e una siepe per impedire la visione dall’esterno. Ma il forte odore ha insospettito alcuni cittadini della zona. Le indagini continuano per capire se producesse per conto di qualcun altro o se fosse dedito anche allo spaccio. Il 35enne è comparso ieri mattina davanti al giudice Michela Caputo per la direttissima, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma, domanda accolta dal giudice che ha convalidato l’arresto e stabilito la cadenza di due volte a settimana. L’avvocato difensore Federica Furnò aveva chiesto che non fossero applicate misure; processo rinviato a novembre.