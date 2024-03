"Serve la Sassuolo-Cerredolo-Aulla. Altrimenti la montagna si spopola"

Dopo 15 anni il vicesindaco di Toano, Romano Albertini, rispolvera il progetto della ‘diretta’ Sassuolo-Cerredolo-Aulla per un collegamento più idoneo e veloce con tutta la montagna reggiana. "Tutto questo fu ideato e venne preso in considerazione nel 2009 quando venni eletto consigliere provinciale – ricorda Albertini – un progetto mai abbandonato: il vero collegamento tra mar Tirreno e passo del Brennero. Venne inviato al Ministero Trasporti nel 2011. Sono passati 13 anni ma la mia convinzione è che tale collegamento sia indispensabile oggi più che mai, visto che la montagna si sta spopolando sempre di più. L’unico modo per invertire la rotta passa attraverso la costruzione di almeno una parte di questa arteria per un primo collegamento".

Secondo il vice sindaco di Toano intanto si potrebbe lavorare su un primo step di collegamento tra Sassuolo e Cerredolo. A tale scopo si va delineando un comitato di cui faranno parte anche sindaci della montagna. A questo movimento stanno aderendo varie imprese del territorio, compresi numerosi pendolari.

Conclude Albertini: "Siamo certi che questo comitato si farà sentire a tutti i livelli, facendo sì che il Governo ascolti la voce esasperata di un territorio i cui residenti non hanno intenzione di lasciare le loro case ma di lottare per dare un futuro certo ai propri figli. Il progetto di massima è già stato redatto con l’aiuto di un ingegnere. La nostra montagna va preservata quanto più possibile, come del resto i nostri nonni ce l’hanno lasciata, ma per fare ciò serve consapevolezza, saper stare al passo con il mondo che cambia. L’unico compromesso passa attraverso la costruzione di nuove strade di fondovalle a scorrimento veloce e che colleghino la montagna, che non può essere abbandonata alla deriva".

Settimo Baisi