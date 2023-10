"Serve un distributore di assorbenti a scuola"

Due studentesse 13enni della media Aosta di Reggio, hanno avviato una raccolta di firme per l’installazione a scuola di un distributore automatico di assorbenti. Le due ragazze sono state ricevute in municipio dal consigliere comunale Dario De Lucia, che ha garantito supporto al loro progetto. "Più avanti vi chiederemo una mano, sarebbe bello avere in ogni scuola media e superiore di Reggio Emilia un distributore di assorbenti per le studentesse", ha detto il consigliere.