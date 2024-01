"Servizi potenziati nelle scuole grazie alle richieste di noi genitori"

Si parla di scuola, su un giornalino locale di Rolo, con l’assessore comunale Daniela Camurri che nell’edizione natalizia della pubblicazione elenca i servizi a disposizione a completamento dell’offerta scolastica: pre-scuola e servizio mensa, entrambi destinati agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, l’attivazione del servizio di mensa per le elementari, per chi effettua due rientri pomeridiani. "L’amministrazione – scrive la Camurri – ha voluto rispondere alle esigenze delle famiglie con la Cir (per i pasti), la coop Accento per la sorveglianza e Camelot per le pulizia, in un’aula appositamente allestita e destinata solo a questo utilizzo e non all’attività didattica". Gli utenti della scuola elementare sono 41 il lunedì e 17 il mercoledì, mentre sono 37 bimbi della scuola d’infanzia che usano il servizio. C’è poi il pre-scuola, con ingresso anticipato alle 7.30, con quattordici utenti in tutto e il 50 per cento dei costi sostenuto da fondi comunali. Annunci che hanno però sollevato polemiche tra le famiglie che questi servizi, negli anni scorsi, li avevano chiesti con forza, "spesso ricevendo risposte negative". "Non dimentichiamo che se questi servizi sono stati avviati nelle nostre scuole – ribadiscono alcuni genitori – è solo perché le famiglie hanno lottato con impegno per averli. È stata una conquista, non certo una "concessione" dell’ente pubblico locale".