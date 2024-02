Servizio civile in Comune per 39 giovani a 507 euro al mese

Sta per scadere il bando per il servizio civile destinato a giovani da 18 a 28 anni. Sono 39 i giovani che nei prossimi mesi svolgeranno il servizio civile volontario in quindici Comuni della Bassa, in biblioteche comunali, centri giovani, uffici cultura, musei, centri culturali e scuole. I Comuni interessati sono Bagnolo, Boretto, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Campagnola Emilia, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto, Rolo, Fabbrico, San Martino in Rio e Correggio. Per i giovani volontari questa può essere un’esperienza formativa: la durata è di 12 mesi con un compenso mensile di 507,30 euro. La domanda va presentata entro il 15 febbraio attraverso il sito internet dei Comuni o dell’associazione Pro.di.Gio.