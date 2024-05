"Servono bandi ad hoc per assegnare spazi ai nostri giovani"

"Dopo la serata di Reggionarra è ora che il nostro Comune cominci a considerare anche i giovani". A dirlo è Paola Soragni, candidata sindaco di Movimento per Reggio. "I giovani vivono un momento di grande disagio dopo il Covid, di mancanza di sicurezza di un domani. Noi vogliamo creare bandi ad hoc per i giovani, dando loro in mano spazi del centro storico e delle periferie ad oggi vuoti, per nove anni, affinché li riempiano con idee nuove. Saranno bandi mirati alla cultura, arte, musica, con almeno un educatore a loro supporto".