"Servono molte più donne nelle industrie"

di Giorgia Iasoni*

In Italia lavora in media solo una donna su due, secondo i dati Istat, e questo dato incide sulle performance negative del lavoro nel nostro Paese. Anche nelle regioni più virtuose, come l’Emilia-Romagna, la percentuale delle donne sul lavoro si distanzia in modo deciso dalle migliori performance europee.

Per questo Unindustria Reggio Emila ha avviato un percorso che mette a sistema le iniziative – dedicate alle donne e al mondo del lavoro –sviluppate negli ultimi anni. E’ nato così DiversaMente, il progetto sulla parità di genere rivolto alle imprese. (...)

*Consigliera Unindustria delegata a Pari Opportunità