Set in centro per la serie tv: dietro le quinte spunta anche Luciano Ligabue

Continuano le riprese delle varie puntate della serie tv ’Estranei’, realizzata per Raidue, ambientata in gran parte a Correggio, dove ormai da settimane si sta lavorando fra attori e ricostruzioni, soprattutto in centro. Per consentire il posizionamento di automezzi e vetture per le riprese video, oggi dalle 9 alle 20 divieto di sosta e transito per veicoli in via Roma e corso Mazzini, da oggi fino al 27 maggio divieto di sosta in alcuni parcheggi di piazza San Quirino. Nel cast figurano attori noti come Elena Radonicich, Isabella Ferrari, Kelum Giordano, Giulio Scarpati, Ricky Memphis e Marco Cocci. Nei giorni scorsi anche Luciano Ligabue è stato ospite dietro le quinte del set della serie tv.