Sfida salvezza per il Tricolore

Importante scontro salvezza per l’Hockey Prato Città del Tricolore (4), che domani alle 15 gioca la settima giornata di Serie A Elite maschile a Torino sul campo del fanalino di coda Valchisone (3). Il pareggio col Bra della scorsa settimana ha permesso ai cittadini di abbandonare, per la prima volta in stagione, l’ultimo posto della graduatoria e, in uno scontro diretto come quello odierno, è fondamentale non fallire per non compromettere la volata per la permanenza in categoria. I padroni di casa, finora, hanno un ruolino di 1 vittoria (conquistata alla seconda giornata col Ferrini) e 5 sconfitte, e non possono permettersi passi falsi. Domenica, sempre alle 15, tocca alla Serie A1 femminile del Tricolore (4), che gioca a Roma con la capolista Capitolina (9): per prepararsi al meglio ai playout, Ascione e compagne proveranno a vendicare lo stop rimediato nel finale all’andata (2-1).