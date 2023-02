Sfila lo stile reggiano I cappotti di Max Mara con tutti i toni cammello incantano Milano

di Elisabetta Grassi

E’ entrata nel vivo la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni autunno inverno 202324. Oggi il calendario delle proposte “Made in Reggio” vede la sfilata Sportmax alle ore 11,30 in viale Gorizia 14.

Ieri invece, in mattinata, si è tenuto lo show Max Mara presso il Muba – Museo dei Bambini, in via Enrico Besana 12. Le modelle hanno sfilato lungo la passerella, posta tra le colonne, su un brano di musica classica settecentesca, con accenni elettronici.

Un trionfo dello stile sartoriale impeccabile, con il cappotto – capo icona della griffe reggiana – declinato in tutte le sue possibili versioni: dal maxi-cappuccio integrato, fino alla cappa, passando per la versione maxi in caviglia, con tessuti degni dello stile “camelandia MM”.

Toni cammello quindi grandi protagonisti, accostati a bianco, nero, marrone con accenni di rosa e grigio polverosi e bagliori di bronzo e nero per la sera.

Qualche tocco malizioso nelle spalle scoperte o nel dolcevita trasparente sul seno. Pantaloni ampi, perfetti per ogni fisicità, in vita cinture corsetto di pelle lucida, capelli raccolti in una coda con fiocco essenziale, cuffia e maxi occhiali da sole e trucco quasi impercettibile.

Ian Griffiths, creative director di Max Mara, ha tratto ispirazione per questa collezione dai caffè del Settecento e dalla musa di Voltaire Émilie du Châtelet, intellettuale penalizzata per la discriminazione riservata ai tempi al sesso femminile: "I caffè erano i social media di tre secoli fa. Una platea per l’intelligenza e notizie false e vere" - dice.

Ad applaudire la casa di moda la stampa internazionale, buyers provenienti da tutto il mondo, personaggi dello star system e anche l’influencer di origini reggiane Beatrice Valli a poche settimane dal parto.

Mercoledì i Maramotti invece hanno presentato prima in showroom e poi con una cena nel cuore di Brera, al ristorante Il Marchese, il nuovo progetto &Co.llaboration che porta la firma di Anna Dello Russo. Con "De-coated", la fashion icon ha creato una collezione che sarà nei negozi da settembre 2023 e ripensa il cappotto, in una versione destrutturata, senza fodera né maniche, trasformato ora in una gonna, ora in un bustino, ora in un minidress con colori inediti.