Si dimette Lusetti. Al suo posto Bertani

Il consigliere comunale di Progetto San Martino, Fabio Lusetti, si è dimesso dalla carica dopo 7 anni e mezzo. Al suo posto, a San Martino in Rio, subentra Giovanni Bertani, geometra, che già in passato ha occupato questo ruolo. Lusetti lascia a metà consiliatura perché ritiene che "un ricambio sia necessario in vista delle nuove elezioni che si terranno tra due anni". Progetto San Martino ringrazia Lusetti "per l’impegno e per il lavoro svolto in questi anni, nella consapevolezza che continuerà a fornire un sostanziale apporto alla lista nell’interesse del paese".