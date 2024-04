Si è spenta a 47 anni la prof Diana Terzi. Il dolore dei colleghi: "Grazie per il tuo esempio"

Vasto cordoglio per la prematura scomparsa di Diana Terzi, insegnante di lettere, latino e storia, deceduta giovedì a soli 47 anni di età, vinta da una malattia. Abitava a San Martino e insegnava da oltre dieci anni al liceo Fanti di Carpi, dove era pure referente dell’area dell’Italiano L2 per i ragazzi stranieri. Stimata da colleghi e studenti, aveva sempre lavorato con impegno e passione. Pure dalla scuola è stata ricordata con affetto: "In questi mesi pesanti, tramite i messaggi che ci scambiavamo, ci hai insegnato una parola: pazienza. ‘Ci vuole tanta pazienza’, ripetevi. Grazie Diana per quanto ci hai regalato e per il tuo esempio di docente appassionata", il commosso messaggio della dirigenza. Diana Terzi lascia il compagno Paolo, il fratello Fabio, nipoti e altri parenti.

I funerali stamattina alle 11 alla Casa funeraria Rossi a San Martino in Rio, in via don Borghi, prima del trasferimento del feretro per la cremazione. Le ceneri saranno poi tumulate nella tomba della madre, a San Martino in Rio.