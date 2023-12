Si è spento a 66 anni. Sandro Farina. Domani il funerale

È stato stroncato da complicazioni cliniche respiratorie che lo hanno colpito l’altra mattina nella sua abitazione di via Terracini a Luzzara. Inutile si è rilevato il trasferimento d’urgenza in ambulanza: prima all’ospedale di Guastalla e poi all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove è avvenuto il decesso di Sandro Farina, detto Farinen, 66 anni, pensionato, in passato titolare di una impresa artigiana con sede a Luzzara e poi a San Martino di Guastalla.

Già affetto da problemi di salute, Farina non ha superato la crisi fatale. In passato la sua famiglia aveva gestito l’attività di onoranze funebri a Luzzara, poi rilevata dai Bernardelli, tuttora titolari dell’agenzia in paese. Sandro Farina lascia i figli Federico e Pamela, la sorella Alessandra, la nipote Amabel, altri parenti "e quanti hanno riso insieme a lui".

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, partendo alle 14 dal Santa Maria Nuova di Reggio per la chiesa parrocchiale di Luzzara, dove alle 15 vengono celebrare le esequie.

Il feretro sarà poi trasferito in attesa della cremazione.

