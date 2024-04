Si è spento a 94 anni. Fiorenzo Baroncini, degasperiano doc

Ha suscitato profondo cordoglio in paese la scomparsa di Fiorenzo Baroncini, avvenuta all’età di 94 anni. Baroncini, che aveva lavorato all’Enel, era residente con la moglie Rosanna nel ‘grattacielo‘ di via Mazzini. Fiorenzo era un appassionato camperista, tanto da girare l’Italia e godersi la vacanza itinerante. Altra passione è stata la politica. Fu tra i primi iscritti alla Democrazia Cristiana, nella sede storica di piazza Spallanzani, ed era orgoglioso di essere un dc ‘degasperiano‘ e un fervente cattolico.

Fin da ragazzo coltivò l‘arte di scolpire il legno. Opere a carattere religioso vennero regalate per abbellire e decorare la cappella di San Giuseppe.

Piangono la morte di Fiorenzo, oltre la moglie Rosanna, i figli Daniela e Fabio. La camera ardente per una visita a Baroncini, è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale, mentre i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio lle 15,00, in Chiesa Grande; poi si proseguirà per l’Ara crematoria di Modena.

gi.fi.