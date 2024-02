Si è spento Giovanni Ugo Borghi. Fu uno dei fondatori del prestigioso coro ’La Baita’

Vasto cordoglio ha suscitato nella serata di ieri la scomparsa di Giovanni Ugo Borghi, 83 anni, avvenuta dopo poche settimane di malattia. Borghi, da tutti conosciuto col soprannome di ’Burghet’ era molto conosciuto e stimato ed era stato nel 1967 uno dei fondatori del Coro La Baita, una realtà canora che si è fatta conoscere in tutta Italia.

In tempi recenti Giovanni aveva festeggiato le nozze d’oro con la moglie Marilena Grassi nel corso di una cerimonia celebrata dall’amico di famiglia don Paolo Crotti presso l’ oratorio di Sant’ Anna a Rondinara.

Borghi era una persona cordiale e solare, amante del canto e della natura; si godeva la pensione facendo lunghe passeggiate sulla ciclabile del Tresinaro, salutando tutti con il suo “Ciao grande “.

Prima dell’ età pensionabile Giovanni Ugo ha lavorato come vetraio gestendo l’azienda con il socio Bedeschi, con sede nella zona artigianale Contarella di Scandiano. Col coro La Baita, nella sede storica di Chiozza, ha cantato fino alla festa patronale di Santa Caterina, sempre puntuale alle prove e gentile nell’ accogliere i nuovi coristi.

Lo piangono in queste ore di dolore i figli Andrea e Francesca, la nuora Lorenza, il genero Daniele, gli adorati nipoti Aurora ed Elena. La camera ardente è allestita all’obitorio dell’ospedale Magati, dove questa sera alle ore 19, verrà celebrato il rosario in sua memoria. I funerali si svolgeranno lunedì mattina, 26 febbraio, a cura delle Onoranze Ferrari Simone; il corteo muoverà dall’ospedale per giungere in chiesa grande alle ore 10,30, dove sarà celebrata la messa. In onore del fondatore del Coro, sarà presente “La Baita “, animando la cerimonia col canto, passione di una vita per Borghi. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per l’ ara crematoria del cimitero di Coviolo. Gianni Fiaccadori