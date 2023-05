Si estendono le pluriclassi in Appennino

La Regione conferma l’impegno per le pluriclassi dell’Appennino con uno stanziamento di circa 850 mila euro per sostenere e implementare queste esperienze didattiche. A comunicarlo in Assemblea Legislativa l’assessora Paola Salomoni, rispondendo a un’interrogazione della consigliera regionale Stefania Bondavalli (foto). "In Provincia di Reggio - spiega Bondavalli - la sperimentazione ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Busana – Ariosto a Ventasso, composto da 4 plessi scolastici per 8 pluriclassi, con uno stanziamento di 46mila euro. Ma l’anno prossimo il progetto verrà esteso a tutte le pluriclassi del territorio regionale, 120 di cui 29 in Provincia di Reggio, nei Comuni montani di Baiso, Viano, Ventasso, Carpineti, Casina, Canossa, Toano e Villa Minozzo. La Giunta ha già calendarizzato il bando per il Fondo sociale europeo".