Si ferisce mentre scavalca un muretto per occupare una casa disabitata

Mentre stavano cercando di scavalcare un muretto in via San Filippo per entrare probabilmente in una casa disabitata (forse nelle ‘casette’ di via Fontanelli, già murate e nei giorni scorsi oggetto di intrusioni), uno di loro è caduto a terra e si è ferito.

Vittima, un 36enne ghanese che si trovava in compagnia di un 39enne nigeriano e di una 45enne italiana. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della polizia che hanno chiamato l’ambulanza. L’africano è stato condotto al pronto soccorso, ma le sue condizioni sono lievi. I tre – senza fissa dimora e frequentatori abituali della zona stazione nonché già noti alle forze dell’ordine – sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di invasione di terreni ed edifici.