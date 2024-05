Si festeggia Santa Rita

Oggi è festa grande al convento scandianese, con la presenza di un frate sul piazzale per le benedizioni.

In occasione di Santa Rita (che cade il 22 di maggio) è tradizione secolare infatti far benedire un mezzo, dalle due alle quattro ruote, le rose e i bimbi, così come acquistare i biglietti della lotteria.

Una lotteria quest’anno con ricchi premi in palio, dal tv color, al soggiorno per due persone in Europa per tre giorni. Oggi sono previste messe a tutte le ore e in serata funzionerà la gastronomia nei locali del convento, anche in caso di maltempo.