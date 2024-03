Si insedia la nuova Commissione

Si insedia a Brescello la nuova Commissione mista per la legalità. L’operazione si svolge il 3 aprile alle 18,30 nella sala consiliare di via Cavallotti, in centro al paese. L’ordine del giorno prevede l’insediamento della commissione, le proposto in merito al funzionamento della stessa e la proposta di temi e programmi di lavoro. Già all’inizio del precedente mandato, subito dopo la fine del commissariamento del Comune di Brescello, si era insediata la Commissione mista per la legalità, che si compone di rappresentanti dell’istituzione comunale, dei sindacati, della scuola, dell’associazionismo legato in particolare ai temi della legalità e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata. L’insediamento della Commissione mista avviene a distanza di mesi dall’elezionedella nuova amministrazione comunale.