Si perde al Cerreto, riminese recuperato nella notte

Ventasso (Reggio Emilia), 10 dicembre 2023 - I vigili del fuoco reggiani hanno trascorso gran parte della notte per la ricerca e il recupero di un giovane che si era disperso sull’Appennino, in località Passo Pietra Tagliata Ghiaccioni, al Cerreto, nel Comune di Ventasso. La richiesta di soccorso è arrivata al centralino del 115 verso le 19 di ieri, con il recupero che è stato possibile poco dopo le due e rientro al campo base solo verso le quattro. Si tratta di un uomo di 31 anni, residente a Coriano di Rimini, che si era disperso per disorientamento a causa di avverse condizioni meteo, che si erano aggravate soprattutto in quota, mentre era impegnato in una escursione. Il 31enne, al rientro alla base, è stato affidato al personale sanitario coordinato dal 118 per poi essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per una visita di controllo. Le sue condizioni sono rassicuranti. Il recupero è stato effettuato dalla squadra Neve e Ghiaccio di Reggio con i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e il coordinamento di un funzionario del 115.