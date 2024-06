Si riaccende il cinema sotto le stelle

Da mercoledì si riaccende il grande schermo del ’Cinema sotto le stelle’ all’Arena Stalloni di via Samarotto. Fino al 2 settembre ritorna l’appuntamento quotidiano (sette sere su sette) con il cinema estivo curato dall’Arci. Il meglio del cinema italiano e internazionale, incontri con autrici e autori, sono gli ingredienti principali del cinema open air. Ottantatré serate (inizio ore 21,30) per una programmazione creata ad hoc per soddisfare i gusti di tutti. Numerosi anche quest’anno i film di qualità presenti in cartellone molti dei quali si potranno vedere con il biglietto a soli 3,50 euro, grazie a Cinema Revolution l’iniziativa che sostiene le opere italiane ed europee, promossa da Ministero della Cultura,

"Anche quest’anno - dice il presidente Arci Daniele Catellani - torniamo all’Arena Stalloni, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, con entusiasmo, tanta passione. L’invito per tutti è quindi quello di spegnere le piattaforme on line e venire a godere la proiezione di un film sotto le stelle".

Quest’anno, tutta l’attività dell’Arena Stalloni è stata calibrata con attività volte a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli eventi. Un esempio: per abbattere il consumo di plastica, grazie a un erogatore appena installato, l’acqua minerale sarà gratuita con l’acquisto, al costo di pochi centesimi, di un bicchiere non usa e getta.

E veniamo ai film. Il 12 giugno (ore 21,30) si alza il sipario con L’umanità dell’errore, un docufilm, ad ingresso gratuito, curato dal Collettivo Frame che ha indagato il confine tra artificio e natura nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra gli imperdibili troviamo ’Io Capitano’ di Matteo Garrone (15 giugno), il capolavoro di Wim Wenders, ’Perfect Days’ (16 giugno). Lunedì 17 il grande schermo dell’Arena ospiterà ’La zona di interesse’ di Jonathan Glazer, Oscar 2024 come miglior film Internazionale.

Il 26 luglio ci sarà ’Kinds of Kindness’, di Lanthimos già vincitore del Leone d’Oro 2023.

Poi ci saranno 12 appuntamenticon ’Cinema sotto le stelle’. Fulcro della rassegna saranno tre serate – a ingresso gratuito – in piazza Prampolini dove saranno proposti: ’Ennio’ di Giuseppe Tornatore (16 luglio), ’Per un pugno di dollari’ di Sergio Leone (23) e ’Matrimonio all’italiana’ di Vittorio de Sica (30). Tra i titoli di film restaurati che vedremo invece all’Arena Estiva (in un fulgido 4k) ci sarà ’Il cacciatore’ di Michael Cimino (10 luglio).

Prevista anche la rassegna ’Accadde domani’ che propone il meglio del cinema italiano presentato dagli stessi autori.

Il 19 giugno Michele Riondino presenta ’Palazzina Laf’ che segna il suo esordio alla regia.

Il 27 giugno l’attrice Maria Vittoria Dallasta presenta ’Gloria!’ della cantautrice e attrice Margherita Vicario che esordisce come regista. Il 28 giugno Paolo D’Ambrosi presenterà ’Food For Profit’. Il 6 luglio arriva Enrico Maria Artale che presenta il suo ’El Paraiso’. Il 9 luglio ci sarà Riccardo Milani con il suo ’Un Mondo a parte’. Il 15 luglio il regista Giorgio Diritti presenta ’Lubo’, in concorso a Venezia 80.

Info: www.arcire.it