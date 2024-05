Si ribalta un camion, traffico in tilt

Giornata di disagi, quella di ieri, per la viabilità tra la zona reggiana e quella mantovana, per lavori in corso e incidenti sull’Autobrennero. Verso le 16,30 un camion è uscito di strada, ribaltandosi su un fianco con un carico di mattonelle in via Moglia, a Villanova di Reggiolo. Il mezzo pesante era uscito dall’Autobrennero a causa della lunga coda di veicoli che si era formata in corsia nord per un incidente accaduto nei pressi di Mantova Nord, al casello che oltretutto è interessato da lavori con chiusura dell’ingresso all’A22.

Il tamponamento tra un’auto e un furgone ha coinvolto cinque persone, per fortuna rimaste ferite in modo lieve. Ma evidente è stato il disagio al traffico, anche per un successivo incidente nella stessa zona, con la formazione di lunghe code, fino a sei chilometri, che sono proseguite anche per gran parte del pomeriggio.

Molti autisti hanno scelto di abbandonare l’autostrada per proseguire sulla viabilità ordinaria. Ma, pare durante un sorpasso, ci sarebbe stato l’urto tra due camion, quanto basta per far perdere il controllo di uno dei mezzi pesanti, che si è ribaltato nel fossato laterale. Subito non era chiara la gravità della situazione per il camionista coinvolto. E’ stato il collega, fermatosi più avanti con il suo mezzo pesante, a dare l’allarme al 118. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo con il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti dai vigili del fuoco del distaccamento guastallese e dalla polizia locale della Bassa Reggiana.

Per fortuna il conducente del camion ribaltato non sembra aver riportato traumi. Si tratta di un uomo di 60 anni, di origine straniera, residente in provincia di Vicenza.

A bordo dell’altro camion c’era invece un trentenne abitante ad Avezzano.

Antonio Lecci