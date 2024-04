Si ride in dialetto a Scandiano e San Martino in Rio

Doppio appuntamento con le risate, la comicità e il teatro dialettale.

· Stasera alle 20,45 al teatro di Scandiano è in programma lo spettacolo ’Anelli e cammelli’ della compagnia Artisti per Caso, una commedia musicale in due atti ambientato nella pensione genovese ’A’ Stella ‘e Mare’ dove la frizzante locandiera Salomè cerca di tenere a bada i quanto mai bizzarri ospiti che, nella durata di una sola notte, ne combinano di tutti i colori. Tra nobili decaduti, suore, professori universitari, bottegai reggiani, sultani con staff al seguito, tutto il pubblico arriverà, a suon di musica, a convincersi di una grande verità: ’Al meravèij s’tâchen!’.

· E alla Sala Estense di via Roma a San Martino in Rio, al circolo Fermata 37, stasera alle 21 va in scena la commedia ’Lui, lei e l’altro’ di Antonio Guidetti, proposta nell’ambito della rassegna di eventi con la storica compagnia reggiana Artemisia Teater.

