Si rinnova l’ufficio postale: intervento a partire da lunedì: "Più vicini ai cittadini"

Continua il progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane: dopo gli uffici di Carpineti e Villa Minozzo, è arrivato il turno dell’Ufficio postale del comune di Baiso i cui lavori di rinnovamento inizieranno lunedì prossimo. Si tratta dell’ottavo intervento di ammodernamento nella provincia di Reggio Emilia, il terzo nel territorio dell’Appennino reggiano. Il progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr, prosegue con i lavori all’ufficio postale di Baiso, sito in via Toschi 36/E, volti a migliorare la qualità dei servizi e di accoglienza delle Poste. Questo progetto di Poste ha l’obiettivo di semplificare e migliorare la qualità di vita di migliaia di cittadini promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale, dando un nuovo volto agli Uffici postali dei piccoli centri (e adesso è il turno di quello di Baiso), per renderli più accoglienti e trasformarli in uno Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Durante il periodo dei lavori di adeguamento del nuovo ufficio, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Baiso la continuità di tutti i servizi presso l’Ufficio postale di Roteglia, sito in via Dorale 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, al sabato dalle 8.20 alle 12.45. Inoltre presso l’Ufficio postale di Roteglia sarà quindi possibile ritirare eventuali pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolanti all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto di risparmio). "Accogliamo l’inizio dei lavori con soddisfazione – ha commentato il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti - per il rinnovamento dell’Ufficio postale, fra l’altro necessario. Al riguardo avevamo presentato il progetto a Roma, siamo tra i primi comuni a ottenere l’intervento di ammodernamento. I cittadini sono stati informati sui social e sul sito del Comune che, durante i lavori, potranno servirsi dell’Ufficio postale di Roteglia, un disagio che tutti sopportiamo volontieri in attesa del nuovo ufficio".

s. b.