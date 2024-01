Si riparte da via Agosti

Sono ripresi ieri mattina al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana. I ragazzi di Nesta, lasciati liberi dopo la vittoria sul Catanzaro conquistata nel giorno di Santo Stefano, erano tutti presenti e hanno iniziato con un lavoro di attivazione atletica per poi passare a qualche esercizio con il pallone, ma senza forzare.

Le sedute proseguiranno sempre in tarda mattinata almeno fino a domani, poi nel week end potrebbe esserci anche un impegno pomeridiano (ma non amichevoli…) ancora da definire.

Si lavora soprattutto per essere pronti alla sfida con il Pisa, fissata per sabato 13 alle 16,15, e che sarà la prima del nuovo anno. In quell’occasione non potrà esserci Edoardo Pieragnolo (squalificato) mentre tornerà a completa disposizione Luca Cigarini, reduce da un periodo di stop per problemi fisici e poi fermato un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione maturata col Sudtirol per le proteste dalla panchina, rivolte all’arbitro Marco Di Bello e al ‘quarto uomo’ Matteo Canci.

Occhio poi ai giocatori in diffida: Natan Girma, Manolo Portanova, Alessandro Bianco e lo stesso Cigarini.

