Si ’scambiano’ la dose davanti ai carabinieri

Sorpreso a spacciare un grammo di hashish, sotto l’occhio vigile di una pattuglia del nucleo Radiomobile del comando di Reggio. Ragion per cui, un 25enne residente a Reggio è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacente finalizzati allo spaccio. I fatti sono avvenuti mercoledì pomeriggio, nella zona della stazione storica, nei pressi di piazzale Marconi, quando una pattuglia dei militari dell’arma reggiana, intenti a svolgere un servizio di controllo in una delle zone ‘calde’ della città, sono stati ‘testimoni oculari’ di un passaggio di sostanza stupefacente tra il 25enne e un acquirente giunto in loco in bicicletta. Una volta ‘accertato’ lo scambio tra i due interessati, i militari sono intervenuti bloccandolo. Dopo averli identificati, ed aver rinvenuto un grammo di hashish, oggetto dello scambio, i due sono stati immediatamente portati al comando di corso Cairoli per le formalità di rito. Per il 25enne è scattata immediata la denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio, oltre al sequestro dell’hashish. Per l’acquirente, invece, si è proceduto in via amministrativa con la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacente.