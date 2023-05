Si schianta alla rotonda: ferito 26enne

Un giovane di 26 anni di Casalgrande è rimasto ferito in un incidente avvenuto martedì notte, poco dopo l’una e mezza, in via Pedemontana nel comune di Scandiano all’altezza della rotatoria nei pressi della sede della Croce Rossa scandianese (nella foto). Il 26enne, alla guida di una Renault Clio, ha perso il controllo dell’auto ed è poi finito fuoristrada. Il ragazzo, dopo le prime cure ricevute dagli operatori inviati dal 118, è stato portato all’ospedale di Sassuolo per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano per i rilievi di legge. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per le esatte cause del sinistro. Sono stati pure attivati i vigili del fuoco per tagliare i rami delle piante che, a seguito dell’impatto, si sono piegati.

m. b.