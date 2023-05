Si schianta in centro contro la vetrina del negozio

Nel tardo pomeriggio è stato visto sgommare e rendersi protagonista di manovre azzardate in auto, lo scorso weekend in centro storico a Correggio. E quando sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, con la fine della "scorribanda", un uomo è tornato nuovamente in quella zona, stavolta finendo la sua corsa con un incidente, schiantandosi con la vettura contro la vetrata blindata di un negozio di oggetti preziosi, a pochi metri dai portici del cuore del centro correggese.

Risultato: auto gravemente danneggiata, così come la vetrina dell’esercizio commerciale. E’ dovuto intervenire il carro attrezzi per recuperare la vettura, mentre i carabinieri hanno identificato il conducente, poi sottoposto agli accertamenti previsti proprio in questo tipo di situazioni, per chiarire la dinamica dell’episodio. Per fortuna non risultano esserci state conseguenze alle persone.