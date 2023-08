Si scontra col centauro che travolge il marito

Scontro tra scooter ed auto, ferito anche un pedone: due persone gravi all’ospedale. È il bilancio parziale del tremendo incidente strdale che si è verificato ieri, attorno le 18.30, sul rettillineo di via Cavatorti, a due passi dal centro di Campegine e dall’incrocio con via Brunelleschi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri un giovane di 22 anni, residente di Campegine, in sella ad uno scooterone ha impattato contro una Fiat Panda condotta da una 66enne di Montecchio. A causa della violenta collisione, il motociclo ha proseguito la sua corsa in modo incontrollato centrando un pedone: il marito 60enne della conducente della Panda, che si trovava lì vicino a piedi. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore di Parma, dove ora si trova ricoverato in Rianimazione e lotta contro la morte. Grave anche il ragazzo che viaggiava sullo scooter, portato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto, oltre ai soccorritori coordinati dal 118, i carabinieri della caserma di Poviglio, supportati dai colleghi del nucleo radiomobile di Guastalla. A loro spetta ora il compito di ricostruire la dinamica.

Francesca Chilloni