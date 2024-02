Si scontra in bici, donna finisce in ospedale

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. L’altra sera in viale Saltini a Correggio si è verificato uno scontro tra auto e bici. Ad avere la peggio la donna sul veicolo a due ruote, raggiunta dal personale dell’ambulanza della Croce rossa per essere portata in ospedale a Reggio, in condizioni non gravi. Vettura fuori strada in via Bedollo a Fabbrico, con il conducente portato in ospedale in ambulanza. E ieri mattina altro ferito in bici dopo una caduta accidentale in corso Mazzini a Correggio.