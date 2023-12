Si spegne Padre Bernardini. Fu arcivescovo di Smirne

All’ospedale Santa Maria si è spento Padre Germano Bernardini. I funerali si svolgeranno domani mattina nella chiesa dei Frati a Pavullo (Modena), dove alcuni anni fa sono stati traslati i resti dei suoi genitori, i venerabili Sergio Bernardini e Domenica Bedonni. Sarà sepolto in questo cimitero di Verica, nella tomba a fianco al fratello padre Sebastiano e dove sono custodite le reliquie dei genitori, divenute meta di frequenti visite e di preghiera. Padre Germano aveva compiuto 95 anni lo scorso 27 settembre e nell’occasione fu festeggiato dai confratelli e conoscenti nell’Infermeria dei Frati a Reggio Emilia dove viveva da due anni. Era il più piccolo dei dieci figli dei venerabili, otto dei quali si erano consacrati: sei suore e due sacerdoti. E oltre a questi ne adottarono uno in Africa divenuto vescovo.

Era stato missionario in Turchia per 47 anni padre Germano, e divenne arcivescovo metropolita di Efeso – Smirne. Rientrato in Italia, visse nel convento del Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello fino a due anni fa, quando si spostò nell’infermeria dei frati a Reggio Emilia per un piccolo problema di salute che fu risolto. Fu ordinato sacerdote nel 1953 e partì missionario in paesi musulmani dal 1957. Nominato superiore della missione sui iuris di Trebisonda nel 1966, papa Giovanni Paolo II lo nominò arcivescovo metropolita di Smirne nel 1983. Nel 2006 compì un viaggio in Turchia in occasione della visita di Papa Benedetto XVI in quella terra e concelebrò la santa messa con il santo padre.

Walter Bellisi