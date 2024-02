Si torna in campo

Dopo due settimane di sosta ripartono i campionati di volley di Serie B, C e D, con un solo anticipo già giocato in Serie D maschile e chiusosi con la sconfitta interna del Volley Tricolore per 1 a 3 (25/22 17/25 16/25 9/25) contro la capolista PSN San Nicolò. Stasera è in programma una gara, domani sei.

SERIE C. In campo domani; tra i maschi, alle 20,30 al PalaCanossa i Vigili del Fuoco (25 punti) ospitano la capolista, il Circolo Inzani Parma (26) in gara di grande interesse, vista la situazione di classifica. Tra le ragazze, la capolista SC Parma (29) alle 21 attende l’Everton (22).

SERIE D. Nel girone A maschile, stasera alle 21 alla Pertini, Naytes Vaneton Interclays (26) contro Libertas Steriltom Piacenza (18). Domani: alle 21,15 Scandiano (27)-Miovolley (19); stesso orario per Pieve (21)-Pallavolo Parma (17) alla Rinaldini. Tra le ragazze, due gare del girone A in programma domani: Vaneton Limpia (19)-Podenzano (24) alla Pertini alle 21 e Circolo Minerva Parma (capolista a 35 punti) contro la R.P.F. (3) in un vero testacoda. Tutte le gare di C e D sono sempre a ingresso libero.