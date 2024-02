Si torna sul parquet. Prevendite al via

Riprenderanno questa mattina al PalaBigi gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana, con i giocatori che hanno potuto godere di quattro giorni di riposo dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Coppa Italia con Napoli. Nel frattempo sono già attive le prevendite per la sfida di sabato 2 marzo, quando alle 20,30 al PalaBigi arriverà Trento (diretta sia su Eurosport 2 che su Dazn) per un match importantissimo in ottica qualificazione ai playoff. I tagliandi sono acquistabili allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini e attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ oltre che nei punti autorizzati. Oltre ai biglietti per il campionato di Serie A, potranno essere acquistati anche quelli per l’amichevole che i biancorossi giocheranno sabato alle 18 a Guastalla nel nuovo palasport di via Sacco e Vanzetti, contro la Blu Basket Treviglio, formazione di Serie A2. Il costo di ciascuno biglietto è di 10 euro e in totale sono ne sono disponibili 500.