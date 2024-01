Si voterà per il sindaco sabato 8 e domenica 9 giugno in concomitanza con le elezioni europee

Verrà approvato oggi in Consiglio dei Ministri il decreto del governo con l’ufficializzazione delle date per le elezioni amministrative: le date prescelte sono quelle di sabato 8 dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee (e in deroga al più rituale weekend elettorale domenica-lunedì). Nella bozza del decreto sono inserite anche le seguenti variazioni: "Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5mila abitanti". Tradotto, nel documento trasmesso in preconsiglio c’è la possibilità del terzo mandato per il sindaco nei comuni fino a 15mila abitanti e l’eliminazione del limite dei mandati sotto i 5mila.