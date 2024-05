Sic: coalizione larga necessaria: "Così si possono fermare le destre"

"L’8 e 9 giugno alle amministrative vota Sinistra in Comune, una proposta contro una destra aggressiva che vorrebbe far tornare indietro Reggio Emilia sul piano dei diritti sociali, di libertà. Ma anche per cambiare in meglio la città. È un’occasione per trasformare il futuro di Reggio in un futuro migliore".

Nicola Fratoianni, deputato e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, era giovedì sera ai Chiostri della Ghiara per sostenere la federazione di Sinistra Italiana, che sta lavorando per la lista Sinistra in Comune e per caldeggiare le candidature del capolista Cosimo Pederzoli e della candidata Martina Iori, ventenne universitaria.

Fratoianni, di ritorno da Budapest dove aveva visitato Ilaria Salis, ha fatto il punto sulla salute dell’attivista detenuta e candidata alle Europee: "L’ho vista molto provata, ma la pressione che è stata fatta è servita per alleggerire la pena".

Si è poi entrati nel vivo delle amministrative e dell’amplissima coalizione di centrosinistra che vede, assieme, nell’appoggiare Marco Massari, tra gli altri Sic, Pd, Italia Viva, Azione, M5s e +Europa.

Fratoianni ha ringraziato per il lavoro svolto per questo progetto politico e ha rilanciato "la necessità di questa coalizione larga per far fronte all’avanzata delle destre nei Comuni".

"Ipotechiamo una vittoria, speriamo il primo turno, su queste destre – commenta Pederzoli –. La coalizione c’è anche perché i punti per noi più significativi sono stati recepiti nel programma della coalizione".

"In particolare – spiega Pederzoli –, Sic si è battuta per: salario minimo comunale nella costruzione dei bandi e degli affidamenti, a 9 euro l’ora lordi; il ripristino nel minor tempo possibile di tutti gli alloggi Acer oggi sfitti che necessitano di piccoli lavori (sono circa 400); educativa territoriale di strada per introdurre educatori che vadano nei quartieri a intercettare i bisogni delle fasce di popolazione più svantaggiate; poi il grande tema della pace e non violenza, con un assessorato alla pace che vigili su gemellaggi, patti d’amicizia, scambi di competenze e rapporti internazionali e organizzare dei corsi anche alle forze dell’ordine e dentro le scuole. In più l’impronta sulla sostenibilità ambientale, rimodulazione totale della viabilità di Reggio, a partire dalla circonvallazione".

Il 28 maggio, sempre per supportare la candidatura di Cosimo Pederzoli, è in arrivo Nichi Vendola in una serata ai Chiostri della Gara.

Benedetta Salsi