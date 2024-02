Silvio Orlando e la vita difficile del palcoscenico

Stasera alle 20,30 e domani alle 17 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Ciarlatani" di Pablo Remon, con il noto attore Silvio Orlando, sul palco con Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi.

Quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi per mettere in scena una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo e una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.

Un’attrice di teatro la cui carriera è in fase di stallo, un regista affermato di film commerciali che sta per iniziare una grande produzione con star internazionali e un regista cult degli anni Ottanta isolato dal mondo sono i protagonisti di un racconto, impietoso e esilarante, di manie, storture, fasulle ambizioni e ideali frustrati dell’impostore per antonomasia: l’uomo (la donna) di spettacolo.

Per i fan del grande attore partenopeo si segnala un altro appuntamento imperdibile: domani alle 11 alla sala conferenze di palazzo dei Principi incontro con Silvio Orlando, ospite di un evento di Primo Piano e della biblioteca comunale Einaudi, con ingresso libero.

