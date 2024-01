Simone Ferri è la sorpresa nel torneo di Castelnovo Monti. Elimina il n° 1 Sandri ma si deve arrendere in finale a Lambertini

Vittoria di Federico Lambertini nel torneo di tennis riservato alla terza categoria maschile andato in scena a Castelnovo Monti con la formula del rodeo. L’atleta del Cus Ferrara ha trionfato sui campi del CT Appennino Reggiano superando agevolmente nei quarti Andrea Silingardi (TC Salsomaggiore), regolato con un duplice 4-1, mentre ben più sofferto è stato il match di semifinale con Andrea Boni (Sporting Carpi), giustiziere al turno precedente della testa di serie numero 2 Cristian De Sando (Tennis Fidenza), che si è arreso solo al termine di due set equilibrati col punteggio di 5-4, 5-4. Lambertini ha poi trovato in finale il padrone di casa Simone Ferri, sorpresa della parte alta del tabellone, che si era tolto lo sfizio di battere il numero 1 Lorenzo Sandri (TC Parma) in semifinale col punteggio di 4-2, 4-5, 12-10, prima di imporsi 4-2, 4-2 sul compagno di club Nicolò Azzarone: il match decisivo è stato a senso unico, col futuro campione capace di vincere 4-2 il primo parziale e ripetersi con un netto 4-1 nel secondo, sollevando al cielo il trofeo.