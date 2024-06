"Sistemate la staccionata di via Brugnoletta"

Un intervento di sistemazione e messa in sicurezza della staccionata in via Brugnoletta a Fellegara. A chiedere urgenti provvedimenti al Comune sono i consiglieri Chiara Ferrari ed Enrico Ferrari, candidati nella lista di centrodestra ‘Uniti per Scandiano’ con candidato sindaco Antonello Salsi. "Con amarezza interveniamo per far presente all’amministrazione lo stato di ammaloramento della staccionata in legno situata in via Brugnoletta a Fellegara – sottolinea l’opposizione –. Risulta necessaria e improcrastinabile la sostituzione con materiale di lunga durata, proprio per restituire, con un impegno finanziario globalmente contenuto, dignità a un luogo di profondo significato per Scandiano, situato a pochi passi dalla chiesa di San Savino Vescovo e dalle antiche cantine Cavalli. Sostituire la barriera è da considerarsi un atto doveroso per le funzioni di contenimento che la stessa dovrebbe avere nel caso di sbandamento di autoveicoli". I consiglieri sostengono che la staccionata (collocata a fianco di un piccolo marciapiede adiacente alla strada) dovrebbe fungere da recinzione di protezione per evitare l’uscita dei mezzi dall’asse viario e la conseguente caduta nel canale sottostante. "Un’opera manutentiva – spiegano i consiglieri – di notevole importanza per la sicurezza e per restituire decoro al paesaggio circostante che auspichiamo avvenga in tempi brevi".

m. b.